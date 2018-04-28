На Донбассе в результате минометного обстрела боевиков ранен украинский боец

Боевики продолжают обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения Луганское, Новотошковское, Талаковку, Гнутово, Широкино и шахту "Бутовка".

Российско-оккупационные войска на Донбассе с полуночи уже 10 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранение один украинский военнослужащий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны полковник Максим Праута сообщил на брифинге, ссылаясь на оперативные сводки штаба антитеррористической операции.

«Относительно текущей ситуации сегодня, 28 апреля: с полуночи по состоянию на 9 часов утра со стороны боевиков российско-оккупационных войск уже зафиксировано 10 прицельных обстрелов», - сказал спикер.

По его словам, на Луганском направлении оккупанты 4 раза применяли минометы различных калибров, обстреливая населенные пункты Луганское и Новотошковское.

«Всего по состоянию на 9 утра противник выпустил по нашим позициям более 40 мин из минометов калибров 120 и 82 мм», - добавил Праута.

Также он сообщил о провокационных обстрелах врага на Донецком направлении из минометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону Талаковки, Гнутово, Широкино и шахты «Бутовка».

«В результате вражеских обстрелов один наш защитник получил ранения. Он доставлен в военный мобильный госпиталь, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья нашего защитника - средней тяжести», - отметил Праута.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля на Донбассе российско-оккупационные войска 53 раза открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, и в результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения.