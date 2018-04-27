В России заговорили о возможности нового крупного обмена пленными на Донбассе

Представитель России в ТКГ говорит, что дату и формулу обмена должны определить на встрече в Минске 4 мая.

Существует перспектива крупного обмена пленными в ближайшее время на Донбассе.

Об этом сообщил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Грызлов, передает РИА Новости.

Грызлов отметил, что 4 мая состоится очередная встреча контактной группы.

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"Мы готовим возможность обмена по формату "всех на всех", но понятно, что это будет пошаговый обмен. "Всех на всех" сложно — выверяются списки", — сказал Грызлов.

"Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена", — подчеркнул он.

Грызлов отметил, что главное — выдержать коэффициент. Он считает, что на подконтрольной Украине территории Донбассе в пять раз больше задержанных, чем пленных у террористов "ЛДНР".

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человек, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника, еще одна освобожденная гражданка вернулась в оккупированный Донецк - к родственникам.