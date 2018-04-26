В результате минометного огня боевиков ранены четверо украинских бойцов (видео)

С начала суток боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО с минометов и гранатометов.

С начала суток боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщается на странице пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Новотроицкого. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупанты вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, Марьинки, а также Каменки.

Боевики применили крупнокалиберные пулеметы под Невельским и Талаковкой, стрелковое оружие - в районе Ломакино и Опытного, а неподалеку от Новомихайловки - вели снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья террористы обстреляли украинские укрепления вблизи Зайцево.

Как сообщал УНИАН, в результате утреннего обстрела боевиками поселка Зайцево, что в Донецкой области, повреждены девять частных домов.