На Донбассе в результате обстрелов ранены трое украинских военных

С начала суток боевики совершили 25 обстрелов позиций сил АТО.

Сегодня на Донбассе в результате выполнения боевых задач трое украинских военнослужащих получили ранения.

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Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, с начала суток российско-оккупационные войска совершили 25 обстрелов позиций украинских военных, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

На Луганском направлении оккупанты дважды из запрещенных 120-мм минометов и гранатометов открывали огонь по укреплениям сил АТО вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной и трижды -под Новоалександровкой.

Кроме того, под обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки.

На Донецком направлении 120-мм минометы оккупанты применили по украинским позициям неподалеку Водяного. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы открывали огонь по защитникам Верхнеторецкого, Водяного и Гнутово.

Также крупнокалиберные пулеметы боевики применили по опорным пунктам украинских военнослужащих в районе Павлополя, а стрелковое оружие - под Талаковкой, Лебединским, Невельским, Марьинкой, Павлополем и вблизи Шахты "Бутовка".

"В результате выполнения боевых задач трое украинских защитников получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, и им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в штабе АТО.