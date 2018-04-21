В Донецкой области начали восстановление водоснабжения в населенные пункты Пески, Жованка и Майорск

Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК совместно с представителями групп военно-гражданского сотрудничества и наблюдателями ОБСЕ.

Специалисты коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" начали плановые регламентные работы по восстановлению поврежденного магистрального участка водопровода "Зайцево-Майорск".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

В настоящее время обследовано несколько сотен метров водопровода, где выявлены многочисленные порывы.

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"Завершить комплекс ремонтных работ, что позволит стабилизировать водоснабжение в населенный пункт Майорск, планируют в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в населенные пункты Пески и Жованка.

Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК совместно с представителями групп военно-гражданского сотрудничества и наблюдателями СММ ОБСЕ.