В столичном военном госпитале умер раненный в АТО десантник
18:25, 21 апреля 2018Война
254
Ранения он получил в Авдеевской промзоне во время длительного обстрела боевиков.
Военный получил ранения в Авдеевский промзоне \ фото УНИАН
В военном госпитале Киева умер военнослужащий 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады, который был ранен во время выполнения задач под Авдеевкой в зоне проведения антитеррористической операции.
Читайте такжеСутки на Донбассе: 36 обстрелов, один погибший украинский военный
Об этом сообщается на странице 25-й Днепропетровской отдельной воздушно-десантной бригады в Facebook.
«20 апреля 2018 года в военном госпитале города Киева, после длительного лечения от полученных ранений ушел из жизни военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной бригады, старший солдат Широкий Геннадий Вячеславович», - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший военный получил ранения в Авдеевский промзоне во время длительного обстрела боевиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter