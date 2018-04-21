В столичном военном госпитале умер раненный в АТО десантник

18:25, 21 апреля 2018
Война
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фото УНИАН

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Об этом сообщается на странице 25-й Днепропетровской отдельной воздушно-десантной бригады в Facebook.

«20 апреля 2018 года в военном госпитале города Киева, после длительного лечения от полученных ранений ушел из жизни военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной бригады, старший солдат Широкий Геннадий Вячеславович», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший военный получил ранения в Авдеевский промзоне во время длительного обстрела боевиков.

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Теги: #АТО#погиб военный