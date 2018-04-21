За четыре года на Донбассе погибли более 2,5 тысячи мирных жителей - ООН

Еще 9 тысяч гражданских лиц получили ранения.

В Организации Объединенных Наций подсчитали количество погибших и раненых среди гражданского населения в результате вооруженных действий на Донбассе.

По данным организации, с начала конфликта на востоке Украины более 2,5 тысяч гражданских мужчин, женщин и детей были убиты, а свыше 9 тысяч получили ранения. Об этом во время доклада в Нью-Йорке сообщил координатор ООН в Украине Нил Уокер.

Читайте такжеНа Донбассе в течение года погибли 43 человека, еще 120 получили ранения в результате срабатывания мин - ОБСЕ

Он также рассказал, что более 600 тысяч человек, в том числе 100 тысяч детей, испытывают на себе влияние продолжающихся вооруженных столкновений вдоль 457-километровой «линии разграничения». Ежемесячно более 1 миллиона людей вынуждены пересекать «ничью землю» через контрольно-пропускные пункты, многие из них это делают только для того, чтобы получить доступ к основным гуманитарным и социальным услугам.

Как сообщал УНИАН, от гуманитарного кризиса страдают 3,4 миллиона людей на Донбассе. В ООН заявили о нехватке средств для обеспечения гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины.

Напомним, 14 апреля исполнилась четвертая годовщина с того дня, когда в апреле 2014 года был подписан указ о начале проведения Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях для противодействия необъявленной гибридной войне, которую против Украины начала Российская Федерация.