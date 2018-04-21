В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине

09:45, 21 апреля 2018
Общество
412
Иллюстрация REUTERS

Об этом во время доклада в Нью-Йорке заявил координатор ООН в Украине Нил Уокер. Он отметил, что за 4 года в результате конфликта на востоке Украины в затруднительном положении оказались 3,4 миллиона человек.

Читайте такжеСутки на Донбассе: 36 обстрелов, один погибший украинский военный

В декабре 2017 года гуманитарные организации выпустили приоритетный план реагирования на 187 миллионов долларов США, чтобы оказать помощь и защиту свыше 2,3 миллионам людей из наиболее уязвимых слоев населения Украины. Сейчас этот запрос остается существенно нефинансированным.

"Сегодня я призываю государства-члены поддержать людей, которые пострадали от конфликта в Украине, и помочь срочно решить 97-процентный дефицит финансирования. Я продолжаю призывать стороны конфликта принять все необходимые меры для обеспечения соблюдения международного гуманитарного права - гражданское население и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Единственным решением кризиса на востоке Украины является мир. Мы не хотим отмечать любые дальнейшие годовщины длительного конфликта", - отметил Уокер.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили о прекращении 17 апреля водоснабжения на неподконтрольную территорию Луганской области в связи с аварией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#ООН#гуманитарная помощь