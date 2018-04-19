Кремль распространял фейковые версии катастрофы МН17 – The Times

Российская власть распространяла восемь разных версий катастрофы, все из которых содержали обвинения украинской стороны.

Российские власти массово распространяли дезинформацию относительно катастрофы «Боинга» рейса МН17 Малайзийских авиалиний, который был сбит боевиками в 2014 году.

Как сообщает «Тиждень», об этом говорится в материале британского издания The Times.

Отмечается, что соответствующую информацию в рамках акции #SurkovLeaks раскрыло сообщество украинских хакеров, которое взломало электронную почту советника президента РФ Владислава Суркова.

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Британское издание отмечает, что Кремль руководил распространением восьми разных фейковых версий, все из которых содержали обвинения в катастрофе украинской стороны.

В частности, одна из версий сравнивала сбитый самолет с убийством герцога Фердинанда, и утверждала, что катастрофа должна быть использована украинской стороной для решения конфликта мирового масштаба.

Отмечается, что документ появился через неделю после катастрофы.

В статье говорится, что такое поведение Кремля похоже на его действия после отравления бывшего российского разведчика-двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также газовой атаки в сирийском городе Дума. В российских медиа появились десятки различных версий этих событий.

Кремль, в свою очередь, заявил, что материалы акции #SurkovLeaks были сфабрикованы.

Следует отметить, что все материалы акции #SurkovLeaks можно найти на сайте волонтерского сообщества InformNapalm (первая, вторая и третья части).

Ранее журналистам удалось получить новые доказательства причастности российского военного Сергея Дубинского к катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства. Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, которое находилось под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек. Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов. 7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о крушении.