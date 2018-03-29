Россия отправила на Донбасс очередной «гумконвой»

Оккупанты утверждают, что колонна состоит якобы из более 40 единиц техники, «которые доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов».

МЧС России объявило о вторжении на оккупированный Донбасс очередного, 75-го так называемого «гуманитарного конвоя».

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом сообщили российском МЧС.

Конвой состоит из двух колонн - одна направилась в Донецк, другая – в Луганск. Утверждается, что колонна состоит якобы из более 40 единиц техники, «которые доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости».

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Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».