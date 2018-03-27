Харьковчанин за собственные деньги делает вооружение для бойцов АТО

На фронте его изделий уже более 30 единиц, и они регулярно попадают в объективы военных операторов.

Харьковчанин Александр Беспалый за собственные средства делает прицелы и дистанционные пульты для гранатометов в АТО.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроши" на канале 1+1.

Раньше он занимался бизнесом, но когда-то увидел, как украинский военный стреляет из гранатомета РПГ-7. "Когда мы держим на плече РПГ-7 заряжен - эта штука качается, и точность прицеливания при этом резко снижается", - говорит Беспалый.

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Кроме того, когда происходит выстрел - враг видит вспышку и сразу прилетает "ответка". От этого погиб не один украинский военный.

Чтобы сохранить жизнь стрелку и сделать выстрел более точным Беспалый придумал "Лесю" - систему дистанционного ведения огня. Благодаря ей можно прицелиться, занять безопасную позицию и атаковать врага.

Производит такие системы харьковчанин у себя дома. Полноценная система стоит около 4,5 тысяч гривень, а в самой минимальной комплектации - 2,5 тысячи. Но эти системы Беспалый военным дарит.

На фронте этих изделий уже более 30 единиц, и они регулярно попадают в объективы военных операторов.

"Особенность "Леси" - она стреляет с двух РПГ одновременно, и стреляют из нее с закрытых позиций", - рассказывает военный ВСУ Максим.

Отмечается, что вкладывая деньги в свои устройства Александр насобирал уже 30 тысяч долгов за коммуналку.