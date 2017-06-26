В больницу Днепра доставили бойца АТО, который получил ранение близким разрывом выстрела из РПГ

В Днепр доставили бойца АТО с минно-взрывным ранением. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Ранение боец получил под Новотроицким. Боец был ранен близким разрывом выстрела из РПГ.

Читайте такжеСреди боевиков отмечается повальное употребление алкоголя и наркотиков - разведка

"Первая помощь в Волновахе, потом бортом в больницу Мечникова. Ранение теменной, височной области головы, лопатки, предплечья, нижних конечностей, осколками сильно разбило правую кисть. Спасти руку крайне трудно. Бойца ждет много операций впереди. Дух не теряет", - пишет Рыженко.

Как сообщал УНИАН ранее, в зоне АТО боевики обстреливают военных из пулеметов и БМП. Тенденция повышения вражеской огневой активности в темное время суток остается неизменной. Относительная стабилизация от вчерашнего утра наблюдается только на Приморском направлении. Зато, наиболее интенсивные обстрелы, в том числе и из артиллерии, произошли на Луганщине.