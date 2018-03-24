В зоне АТО от взрыва боеприпасов погиб военный

Военный погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Он получил ранения несовместимые с жизнью.

В результате неосторожного обращения с боеприпасами на Донбассе погиб военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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“Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задачи на линии боевого столкновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения”, - сказано в сообщении.

Пострадавшего бойца доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, с начала суток боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО.