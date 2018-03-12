На Львовщине простятся с одним из лучших фронтовых снайперов (фото)

На боевом счету Луговского - десятки боевых выходов, десятки метких выстрелов.

В Червонограде Львовской области простятся с одним из лучших фронтовых снайперов Юрием Луговским с позывным "Баррет".

9 марта он, снайпер отряда разведки "Азов" бригады Нацгвардии №3057, погиб в ночной снайперской дуэли близ села Водяное под Мариуполем, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

В 19 лет Луговский добровольцем пошел на фронт в составе батальона Нацгвардии "Донбасс". В 2015-м перевелся в "Азов".

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"На его боевом счету десятки боевых выходов, десятки метких выстрелов", - пишет журналист.

Бутусов рассказал, что в район Водяного противник выслал подкрепления, новую группу снайперов. В ночной дуэли Луговский обнаружил противника первым.

"Выстрел. Попадание. И в этот момент "Баррет" увидел второго снайпера противника и сообщил наблюдателю. Это были последние слова Юрия. В 2 часа ночи он получил смертельное ранение. Погиб на месте", - сообщил журналист.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки, 11 марта, на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое – получили ранения.