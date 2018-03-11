Сутки в АТО: один военный погиб, еще двое – получили ранения (видео)

Обоих раненых доставили в военно-медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

За минувшие сутки 11 марта, на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.Отмечается, что боевики срывают договоренности о прекращении огня: с начала суток зафиксировано три обстрела позиций ВСУ.

В частности, на Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским укреплениях в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение.

На Донецком направлении, несмотря на тишину, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один военный получил осколочные ранения во время проверки минного поля.

Отмечается, что оба раненых оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта. Представители ОРДЛО заявляли, что поддерживают режим полной тишины, однако продолжают осуществлять обстрелы.