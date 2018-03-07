Сутки в АТО: в результате минометного обстрела боевиков погиб украинский военный

07:02, 07 марта 2018
Война
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Иллюстрация \ REUTERS

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"На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Луганского, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – неподалеку Малинового", - сообщили в пресс-центре.

Там добавили, что на Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

"В целом, за прошедшие сутки, агрессор провел три прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб украинский военнослужащий. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за Украину", - подытожили в пресс-центре.

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Теги: #АТО#погиб военный