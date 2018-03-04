Штаб АТО предупреждает о возможных провокациях боевиков накануне перемирия

Ожидаемые провокации связаны с договоренностями ТКГ в Минске об устойчивом прекращении огня с 5 марта.

В ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможны вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных группировок против военнослужащих ВСУ и гражданского населения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По данным разведки штаба АТО, поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных сил Украины, так и против гражданского населения. При этом они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими коварной тактике, когда, обстреливая позиции украинской армии, кремлевские наемники одновременно будут вести огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что возможные провокации связаны с договоренностями Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 5 марта с 00:00 (по киевскому времени).

"Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинским властям прифронтовых населенных пунктов. К своим преступным действиям российско-оккупационные войска планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала «Россия-24», которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ, они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины", - подчеркнули в штабе.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Минске по итогам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ, посол Мартин Сайдик заявил, что в рамках переговоров продолжается работа над подготовкой соглашения об абсолютном режиме прекращения огня на Донбассе.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал Сайдик.

3 марта глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан приветствовал возобновление ТКГ и другими подписантами Минских соглашений обязательств по соблюдению режима прекращения огня. По его словам, предполагается, что возобновление обязательств по согласованному 28 февраля в Минске перемирию вступит в силу в 00:01 5 марта.

Он также призвал все стороны конфликта подтвердить конкретными действиями приверженность режиму прекращения огня.

20 декабря 2017 года в Минске на заседании ТКГ была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, но оккупанты ежедневно нарушают договоренности.