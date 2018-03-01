Миссия ОБСЕ не одобряет перехода Новоалександровки под контроль ВСУ

Заместитель председателя СММ ОБСЕ считает, что продвижение сторон в зоне конфликта неизбежно приводит к еще большему насилию.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг заявляет, что миссия связывает ухудшение ситуации в районе Попасной и Первомайска с взятием под контроль Вооруженными силами Украины села Новоалександровка на Луганщине.

Читайте также"Может появиться еще больше пророссийских сил": волонтер озвучил минусы введения миротворцев на ДонбассКак передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал на брифинге в Киеве.

"Вместо того, чтобы продвигаться вперед в выполнении минской «дорожной карты», на прошлой неделе стороны, как мы видели, и дальше шли путем насилия. Наиболее интенсивные случаи насилия были зафиксированы в местах, где стороны сместили свои позиции ближе друг к другу, что также является нарушением Минских договоренностей", - сказал Хуг.

"С нашей передовой патрульной базы в Попасной наблюдатели вечером в четверг, 22 февраля, зафиксировали около 80 взрывов и ориентировочно 800 выстрелов и очередей из разных типов вооружения, а также многочисленные взрывы и перекрестный огонь из крупнокалиберных пулеметов продолжительностью 37 минут. Все это в трех-четырех километрах к юго-востоку. На следующий вечер 23 февраля и в ночь на 24 февраля те же наблюдатели в Попасной слышали 205 взрывов неопределенного происхождения, вызванных, по их оценке, огнем из артиллерии, а также еще 539 взрывов, оцененных как выстрелы из артиллерии, минометов или боевой машины пехоты", - добавил Хуг.

По его словам, широкомасштабное насилие стало обычным явлением на востоке Украины, и иногда невозможно понять его сокрушительную аномальность.

«Во-первых, каждый выпущенный снаряд способен убить или искалечить многих людей. Мы действительно за последние 3,5 года видели, какую кровавую бойню может привести только один артиллерийский снаряд или минометная мина. За один вечер из одного места их выпускают сотнями. Это является не только грубым нарушением режима прекращения огня, а также свидетельствует об абсолютном пренебрежении и безразличии к человеческой жизни, а в Попасной проживает около 20 тысяч человек», - сказал Хуг.

"Во-вторых, насилие, свидетелями которого мы стали в четверг и пятницу, является частью еще большей волны насилия, которая поглотила западные районы Луганской области. Небольшой поселок Новоалександровка, юго-восточнее Попасной, играет важную роль в понимании того, что происходит. Вы, наверное, помните, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ недавно подтвердила тот факт, что Вооруженные силы Украины вошли в этот поселок. Шаг, который вызвал перемещение позиций еще ближе к линии соприкосновения. Такое перемещение позиций предусматривает уменьшение межпозиционного расстоянии, неизбежно приводит к еще большему насилию", - подчеркнул Хуг.

По его словам, Минскими соглашениями предусмотрено, что военные подразделения должны оставаться на своих позициях на линии разграничения.

"Минские договоренности достаточно четкие, любое понимание исключено. В дополнение к отводу тяжелого вооружения стороны обязались не продвигаться вперед, оставаясь на своих позициях. Каждый понимает, и за последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед ближе к противнику является повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия", - сказал Хуг.

"События прошлой недели, когда более 90% всех зафиксированных случаев применения запрещенного вооружения произошли в районе Попасной - Первомайска, лишь подтверждает эту давно установленную взаимосвязь", - подчеркнул Хуг.

Как сообщал УНИАН, 31 января пресс-секретарь штаба АТО Василий Лабай заявил, что военные ВСУ, взяв под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области, который находится в «серой зоне», не нарушили Минские договоренности.

2 февраля Хуг заявил, что наблюдатели недавно не смогли попасть в село Новоалександровка из-за заминировании.