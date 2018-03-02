Сутки в АТО: боевики ведут обстрелы из минометов, ни один военный не пострадал

07:29, 02 марта 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, на Луганском направлении противник применил 82-мм минометы возле Светлодарска и выпустил в сторону позиций военных 10 мин.

На Донецком направлении враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и гранатометов в районе Песок.

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"На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано. В целом, за прошедшие сутки, агрессор произвел 2 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики минами обстреляли Луганское.

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Теги: #война на Донбассе#сутки в АТО