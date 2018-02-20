Боевики с Донбасса уехали в РФ получать автомобильную и бронированную технику – разведка

По данным Главного управления разведки Минобороны, Россия продолжает всесторонне обеспечивать оккупационные войска.

Боевики российско-оккупационных войск отправились в РФ получать автомобильную и бронированную технику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк сообщил сегодня на брифинге, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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По словам пресс-секретаря, с территории Российской Федерации «продолжается всестороннее обеспечение оккупационных войск».

«Установлено, что 18-19 февраля этого года в российский город Каменск-Шахтинский Ростовской области отправлены боевики отдельных мотострелковых полков так называемого «1-го армейского корпуса» российско-оккупационных войск для получения автомобильной и бронированной техники», - сообщил пресс-секретарь.