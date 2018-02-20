Сутки в АТО: враг активно обстреливал позиции украинских военных, есть погибший и раненые

В общем, за прошедшие сутки, враг провел 12 прицельных обстрелов.

За прошедшие сутки позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и из оружия запрещенного калибра.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный. Также за минувшие сутки в зоне АТО получили ранения четверо воинов.

"В целом, за прошедшие сутки, враг провел 12 прицельных обстрелов. Вследствие огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранения, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных", - сообщили в штабе АТО.

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На Луганском направлении враг осуществлял обстрелы из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов возле Гладосового, Новолуганского и Светлодарска. Более двух часов продолжался обстрел позиций ВСУ возле Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского.

"На Донецком направлении вражеская огневая активность наблюдалась на приморском участке нашей обороны. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы вокруг Лебединского, Широкиного и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков", - добавили в пресс-центре.