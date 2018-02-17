Лавров в очередной раз заявил, что РФ против миротворческой миссии на Донбассе

По словам главы МИД, РФ против введения вооруженных миротворцев ООН, которые будут контролировать всю временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, и решать все вопросы проведения выборов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на разворачивание полноценной миротворческой миссии и создание администрации ООН на временно оккупированном Донбассе.

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Об этом Лавров сказал в интервью телеканалу Euronews.

Он заявил, что Минские договоренности находятся под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но, когда возникли опасения за безопасность членов миссии, президент России Владимир Путин «предлагал дать им легкие вооружения, чтобы они были более защищены».

«ОБСЕ сама сочла это невозможным - у них не было практики вооруженных миротворческих операций. Через какое-то время, а именно в сентябре прошлого года, мы внесли проект резолюции в СБ ООН, который очень прост и прямо привязан к Минским соглашениям: везде, где работают наблюдатели ОБСЕ, им предоставляется охрана миротворцев ООН», - отметил Лавров.

По его словам, участники переговорного сказали, что это очень правильный шаг и захотели расширить концепцию.

«Предложили не следовать задаче реализации Минских договоренностей, а подменить все, что там написано, созданием крупной, мощной, силовой структуры под видом ооновской операции», - сказал глава МИД РФ.

«Называются цифры до 40 тыс. вооруженных миротворцев, вооруженных не только стрелковым личным оружием, но и тяжелым вооружением, оснащенных по последнему слову военной техники для того, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской республик, создать там дополнительно в составе 5 тыс. человек временную администрацию ООН и решать все вопросы проведения выборов.

Предоставление особого статуса Донбассу не в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, как того требует резолюция СБ ООН, утвердившая Минские договоренности, а как заблагорассудится этой международной администрации. Такие идеи сейчас пытаются распространять», - отметил Лавров.

Отвечая на вопрос, Россия «за» или «против» этой идеи, он заявил, что РФ «не может быть «за» идеи, которые противоречат решениям высшего органа ООН, отвечающего за мир и безопасность».

«Резолюция, которая одобрила Минские договоренности, обязательна к исполнению», - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что, если американские коллеги будут поддерживать эту линию и подрывать возможности создания миссии ООН, которая охраняла бы тех, кто «выполняет Минские договоренности, наверное, это будет очень печально для международных отношений, для Украины».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва имеет шанс проявить способность к компромиссу и согласиться на развертывание миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы.

Справка УНИАН. 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ согласна на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН Порошенко заявил, что гибридные «миротворческие предложения» от Москвы - это ее желание легализовать своих «марионеток» на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

США в предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе настаивают на отсутствии в ее составе россиян и доступе миротворцев к украинско-российской границе.