В Днепре для бойцов АТО испекли десять тысяч блинов (видео)
12:44, 16 февраля 2018Война
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Блины намазывали медом, вареньем и даже прокладывали витаминной калиной.
Десять тысяч блинов испекли в Днепре для бойцов АТО
Благотворительная масленица. Десять тысяч блинов испекли областные чиновники Днепра, чтобы отправить бойцам АТО на фронт.
На один день поварами стали экономисты, делопроизводители и юристы - всего около полусотни чиновниц.
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Блины намазывали медом, вареньем и даже прокладывали витаминной калиной.
Перед отправкой просто в фое областной администрации военные смогли продегустировать свежих блинов. А уже после - повезли угощение на передовую. Попробовать их смогут бойцы 93-й и 25-й бригад.
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