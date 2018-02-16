В Днепре для бойцов АТО испекли десять тысяч блинов (видео)

12:44, 16 февраля 2018
Война
1322

На один день поварами стали экономисты, делопроизводители и юристы - всего около полусотни чиновниц.

Читайте такжеВ Украине началась неделя Масленицы: история, даты, традиции
Блины намазывали медом, вареньем и даже прокладывали витаминной калиной.

Перед отправкой просто в фое областной администрации военные смогли продегустировать свежих блинов. А уже после - повезли угощение на передовую. Попробовать их смогут бойцы 93-й и 25-й бригад.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Масленица#Масленица в Украине#блины в АТО