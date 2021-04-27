В Украине есть много интересных мест для отдыха.

В 2021 году май начнется с длительных нерабочих дней - даты с 1 по 4 мая объявлены выходными. Ежегодно на майские выходные украинцы едут в отпуск в Одессу, Львов или Харьков. Однако в этом году посещать крупные города может быть небезопасно из-за ситуации с коронавирусом, да и многие регионы находятся в "красных" зонах. Даже в период пандемии лишать себя отдыха не стоит. В Украине есть множество уютных и красивых мест, где можно с удовольствием отдохнуть.

Парк "Софиевка" в Умани

Дендрологический парк "Софиевка" - идеальный вариант отдыха на природе, ради которого не нужно проезжать дикие места с бездорожьем. Софиевский парк в Умани поражает разнообразием растений и цветов, красотой ландшафтов и большим разнообразием досуга. Здесь можно устроить пикник (но без костра), прокатиться по подземной реке или поплавать в озере на лодке. А ещё это очень романтическое место для посещения с второй половинкой.

Сказочный Каменец-Подольский

Один из древнейших и красивейших городов страны порадует вас духом средневековья. Туристам здесь стоит посетить возвышающийся над каньоном Новоплановский мост, живописный исторический центр и невероятно красивый замок Каменец-Подольскую крепость. В этом городе можно отдохнуть от обыденности и окунуться в атмосферу сказочного королевства.

Экстремальный Пилипец

Читайте такжеНе только Черновцы и Хотин: туристические изюминки Буковины, которые вас точно удивятЛюбите экстремальный спорт и активный отдых? В таком случае поспешите взять билет в высокогорное село Пилипец в Закарпатской области. Этот горный курорт может обеспечить прекрасный отдых в любое время года. Здесь расположены горные трассы разной сложности, байк-парк для любителей велоезды и красивый водопад Шипот. А ещё в Пилипце проводятся полеты на параплане в летную погоду с инструктором. Чтобы добраться сюда, можно купить билет на поезд в пгт Воловец, откуда ездят регулярные автобусы в Пилипец.

Уютное Сколе

Как и Пилипец, небольшой городок Сколе также раскинулся среди Карпат. Однако здесь можно отдохнуть спокойно и размеренно. Сам город выглядит мило и живописно, а вокруг него расположилась разнообразная природа. Каждый человек найдет себе маршрут по вкусу. Любители горного отдыха могут подняться на одну из карпатских вершин по туристическим тропам, где можно увидеть даже пожилых людей. А ценители лесов и рек могут прогуляться по национальному парку "Сколевские Бескиды", а также посетить водопад Каменка. Добраться до Сколе можно на поезде - через город проходит несколько железнодорожных маршрутов.

Романтичные Черновцы

Среди украинских областных центров город Черновцы не пользуется большой популярностью у туристов. Многие люди предпочитают провести отпуск в Киеве, Одессе или Львове. Черновцы часто незаслуженно обходят стороной или оставляют на "потом". Этот город называют "украинским Парижем" из-за изысканной архитектуры. В сердце Буковины рекомендуется посетить драматический театр, городскую ратушу, университет им. Федьковича, городские площади. Из города вы непременно уедете с отличным настроением и с сотнями фотографий живописных улиц.

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Автор: Екатерина Пулатова