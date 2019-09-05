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Теплое море и мало туристов: лучшие страны для пляжного отдыха в сентябре (видео)

16:17, 05 сентября 2019
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Бонусом осеннего отдыха на море является так называемый «бархатный» сезон. Море еще достаточно теплое для купания, на пляжах мало людей, а путевки дешевеют.

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В начале осени можно успеть отдохнуть на море и в Украине. Среди вариантов – Одесса, Бердянск, Рыбаковка, а также романтическая Кинбурнская коса. В сентябре «бархатный» сезон в разгаре в Греции, Испании, Италии, Хорватии, Болгарии.

Также идеальным местом для отпуска может стать Турция. В эту страну гораздо лучше ехать в сентябре, так как летом там слишком жарко. Еще одно популярное направление пляжного туризма в сентябре – Кипр. Кроме очень теплого моря, бонусом будет средиземноморская кухня с морепродуктами.

Отличный и недорогой вариант для семейного отдыха – пляжи Болгарии. Добраться на тамошние курорты можно как на самолете, так и автобусе.

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Теги: #Болгария#кипр