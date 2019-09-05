Теплое море и мало туристов: лучшие страны для пляжного отдыха в сентябре (видео)

Бонусом осеннего отдыха на море является так называемый «бархатный» сезон.

Пришла осень, но это не означает, что пора отпусков закончилась.

Бонусом осеннего отдыха на море является так называемый «бархатный» сезон. Море еще достаточно теплое для купания, на пляжах мало людей, а путевки дешевеют.

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В начале осени можно успеть отдохнуть на море и в Украине. Среди вариантов – Одесса, Бердянск, Рыбаковка, а также романтическая Кинбурнская коса. В сентябре «бархатный» сезон в разгаре в Греции, Испании, Италии, Хорватии, Болгарии.

Также идеальным местом для отпуска может стать Турция. В эту страну гораздо лучше ехать в сентябре, так как летом там слишком жарко. Еще одно популярное направление пляжного туризма в сентябре – Кипр. Кроме очень теплого моря, бонусом будет средиземноморская кухня с морепродуктами.

Отличный и недорогой вариант для семейного отдыха – пляжи Болгарии. Добраться на тамошние курорты можно как на самолете, так и автобусе.