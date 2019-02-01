Вечно теплый и гостеприимный Кипр: высококлассный отдых по украинским ценам

Архитектура древних улиц, образцово-глянцевое море, субтропические вкусности под ногами, «банды» пушистых островитян и пугливые розовые мигранты. Приблизительно такие обрывки ещё свежих воспоминаний о Кипре сверкали в моей голове по дороге обратно домой в Киев.

Читайте такжеОстров вечной весны: путешествие на Тенерифе без туроператоров

Однако этот коктейль из впечатлений не отражал даже малейшей доли того, с чем я столкнулся и что можно ещё увидеть и почувствовать на Кипре. Именно поэтому я четко понимал: и монетку не бросай – я сюда вскоре вернусь.

А теперь обо всем по порядку…

Как добраться на Кипр и передвигаться по нему

Самый удобный вариант добраться на Кипр – прямые рейсы из Киева, которые осуществляют авиакомпания МАУ (рейсы с Борисполя до Ларнаки), венгерский лоукостер WizzAir (с Жулян до Ларнаки), а с 3 апреля 2019 года еще и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair (рейсы до Пафоса), недавно зашедшая на украинский рынок авиаперевозок.

Можно подобрать варианты с пересадкой, но если у вас не стоит цель захватить одной поездкой достопримечательности сразу нескольких стран, то лучший вариант – это прямые рейсы. Тем более, лоукосты предлагает весьма адекватные цены. При бронировании за несколько месяцев можно без проблем вложиться в 2500-3000 гривень (билет туда и обратно). Также есть возможность сэкономить на участии в дисконтных программах (к примеру, Wizz Discount Club) либо на различных акциях, которые время от времени проводят авиаперевозчики.

Разумеется, следует учитывать сезонность – летом авиаперелет обойдется дороже. Но, как по мне, нет смысла менять тридцатипятиградусную жару в Украине на субтропические +40, когда можно за несколько часов осенью из +3 попасть в комфортные +27-29 либо сбежать от декабрьских или февральских морозов в весенние +20. Кипр – это рай для теплолюбивых людей: самые холодные дни здесь в январе – начале февраля, когда температура воздуха редко опускается ниже +15 днем и +10 ночью.

Одной из весьма приятных и удобных особенностей аэропортов на Кипре является их близость к городам (5-6 километров), поэтому тут довольно часто курсируют автобусы. Возле каждой остановки есть подробное и актуальное расписание, которое поможет быстро сориентироваться, как добраться до того или иного места. Ах да, важный момент – Кипру в наследство от британского протектората досталось левостороннее движение. Следовательно, и расположение остановок здесь зеркально нашим.

Читайте такжеОстров Крит: побег за теплом в любое время года

Попасть на остановку общественного транспорта из аэропорта Ларнаки можно через второй этаж терминала. Тут ездит очень удобный автобус №425, маршрут которого охватывает все побережье города. Цена разового проезда – 1,5 евро. Если вам нужно добраться в другой город, к примеру, в Айя-Напу, Лимасол или Никосию, следует доехать до остановки Финикудес и там пересесть на автобус междугороднего сообщения («Интерсити») до нужного города. Цена билета на таких автобусах – 4 евро в одну сторону, 7 евро – проездной на день.

Для Айя-Напского направления есть и отдельное, более дешевое решение. С остановки «Старый центральный госпиталь» (Agias Elenis-Old Larnaca Hospital) ездит автобус №711, который за 1,5 евро довезет вас не только до Айя-Напы, а и до самых живописных мест юго-восточного побережья Кипра – пляжа Коннос Бич, удивительных пещер в Протарасе и красивейшего мыса Капо-Греко.

Самый удобный метод передвижения на Кипре – это, конечно же, аренда автомобиля. Если вас не смущает праворульная машина и вы можете себе позволить 300-500 евро на залог плюс 30-40 евро в сутки, то можно освободиться от графиков курсирования автобусов и ринуться изучать самые красивые уголки острова в любое удобное время. Средние цены на бензин здесь дороже, чем в Украине – 1,30-1,40 евро за литр (40-44 грн), однако состояние дорог – значительно лучше, а все трассы на острове – бесплатные.

Если заказать машину заранее в Интернете, то можно сэкономить на аренде около 20 евро. Аренда авто в сети обойдется приблизительно в 20-25 евро. Более детально изучить цены на аренду можно на сайте Rentalcars.com (такой себе Booking в мире автомобилей). При этом цены здесь зависят от сезона - летом аренда стоит значительно дороже.

Выбор жилья на Кипре

Что касается еще одного важного вопроса – жилищного – тут все зависит от цели вашего визита на Кипр. Если вы хотите сфокусироваться на пляжном отдыхе с белоснежным песочком, бирюзовой водичкой и большим количеством ночных клубов, лучше всего подыскать жилье в Айя-Напе, где есть знаменитый на весь мир пляж Нисси-Бич. На этом тусовочном курорте очень много гостиниц на любой вкус, а цены зависят от сезона. К примеру, снять двухместный номер в приличном трехзвездочном отеле с завтраками в апреле-мае 2019 года можно за 800-850 грн за сутки. Но уже в июне цены подскакивают практически в два раза. Поэтому, лучше всего сюда ехать либо во второй половине мая, когда погода уже вовсю летняя, либо в октябре-начале ноября, когда радует не только температура воздуха, но и теплая водичка в море.

Читайте такжеТель-Авив из первых уст: левантийская расслабленность и впечатляющая многогранность

Если же вы хотите в полной мере окунуться в кипрскую культуру – посетить интереснейшие достопримечательности и познакомиться с бытом местных жителей – лучше всего остановиться в Ларнаке. Здесь есть все, что необходимо туристу: комфортные пляжи, богатая архитектура, исторические места, рестораны с национальной кухней, развлечения и возможность удобно добраться до других населенных пунктов. При этом, по моим наблюдениям, цены здесь ниже, чем в Лимасоле или Айя-Напе.

На Кипре также очень популярна аренда вилл, которая подойдет для больших компаний. К примеру, шикарные апартаменты с видом на море, бассейном, кухней и со всеми другими удобствами на 8 человек можно арендовать за 4300-5000 грн в сутки (535-625 грн с человека в сутки).

Для семейных пар неплохой вариант – аренда квартиры. В Ларнаке туристам предлагают квартиры-студии, которые отличаются от гостиничных номеров наличием кухни, что поможет существенно сэкономить на питании – цены на продукты здесь приблизительно такие же, как и в Украине. Арендовать такую квартиру осенью или весной можно за 35-45 евро/сутки (1100-1400 грн).

Что посмотреть и где отдохнуть на Кипре

Ларнака – город библейских легенд, старых уютных улочек и пугливых фламинго

Даже если вы не собираетесь снимать жилье в Ларнаке, ваши шансы оказаться в этом городе очень велики, так как здесь расположен самый главный аэропорт Кипра и через него идут все основные маршруты. Да и, что тут говорить, Ларнака – это древнейший город, который за несколько тысячелетий превратился в музей под открытым небом. Так что не обижайте старушку Ларнаку. Обделить ее вниманием – настоящее туристическое преступление!

Читайте такжеНетипичная Турция: страна четырех морей, уникального колорита и «секса на пляже»

Ларнака фактически выросла на остатках древнегреческого города-государства Китион, появившегося на карте мира в 13 веке до нашей эры (по преданиям, поселение было основано внуком Ноя – Киттимом). И с тех пор город пережил немало исторических поворотов, что отразилось на его культурном облике. Свой заметный след в античном ландшафте оставили крестоносцы, турки и британцы.

Озаряемые ярким солнцем светлые улочки старой части Ларнаки моментально погружают в атмосферу неспешного давнего городка, настраивая туриста на нужный лад. В вечернее время эти же кварталы приобретают таинственно-сказочный облик: хочется заглядывать в каждый закоулок и не пропускать ни одной кофейни. Все очень атмосферно.

Одной из основных изюминок старого города является Церковь Святого Лазаря, построенная еще в конце 9 века над найденной гробницей Святого Лазаря. По библейским преданиям, именно в Китионе в 33 году Лазарь нашел пристанище после начавшихся на него гонений в Иудее, связанных с Воскресением Христа. Тут он стал первым епископом города.

Внутри храма находятся мощи Святого Лазаря – те останки, которые по каким-то причинам не вывезли в Константинополь в конце 9 века. Также тут в каменные стены гармонично «вписался» красивый иконостас, сохранившийся с 18 века.

Чтобы попасть сюда есть одно маленькое требование – вы не должны выглядеть как пляжный турист, поэтому парням вместо шорт нужно надеть штаны, а девушкам – покрыть голову каким-нибудь платком, юбка должна быть не выше колен.

Недалеко от церкви есть археологический музей и руины древнего Китиона, исследования которого продолжаются по сей день. Вообще особенность Ларнаки в том, что современный город располагается в том же месте, где и тысячелетия назад, поэтому он кишит античными артефактами. Этот город – «мекка» для археологов и большая головная боль для строителей, вынужденных часто сталкиваться с заморозкой стройки из-за обнаружения очередных руин полиса. Так что погружение в древность здесь гарантировано практически на каждом шагу.

В центре города прямо на набережной «Финикудес» прочно обосновался Ларнакский средневековый замок, который соорудили еще во времена правления крестоносцев в конце 14 века. Через пару столетий он отошел к туркам, которые отстроили его заново после разрушительных боев за остров. Успели здесь хорошо похозяйничать и британцы, превратившие форт в тюрьму, где казнили преступников.

Все это богатое прошлое и стало поводом сделать здесь музей, который теперь отражает сразу несколько эпох и своими увлекательными экспозициями ежедневно радует любителей истории. Стоимость входного билета – 2,5 евро. Но вообще, если вы планируете ходить по музеям, которых тут достаточно много, лучше взять универсальный билет за 8,5 евро на день, 17 евро на три дня или 25 евро на всю неделю.

Набережная в Ларнаке – очень комфортное место для пеших прогулок. Она усеяна финиковыми пальмами и уютными ресторанами с шикарным видом на море. На главном променаде «Финикудес» можно найти развлечения на любой вкус – от пассивного попивания кофе и поедания морских деликатесов до катания на яхте и погружения ко дну Средиземного моря.

Читайте такжеАфины - колыбель европейского мира

Кстати, у местного дайвинга есть своя «фишка». В 1980 году у берегов Ларнаки загадочно затонул шведский паром «Зенобия» при осуществлении своего первого рейса. Новенькое 172-метровое судно с сотней тягачей Volvo, прицепами и прочей техникой ушло ко дну по до сих пор непонятным причинам. И теперь этот таинственный морской объект превратился в место массового паломничества дайверов. За 50 евро (1600 грн) вас обеспечат необходимым снаряжением, проинструктируют и покажут в непосредственной близости легендарное судно. Даже опытные дайверы в восторге от «Зенобии». Если вам страшновато погружаться, то есть возможность увидеть паром через стеклянное дно прогулочного корабля. Цена – 12 евро (375 грн). Группы на дайвинг и прогулку собираются ежедневно в 11:00.

А для тех, кому это все неинтересно, есть еще один отличный вариант для отдыха – часовой морской круиз на закате солнца с бокалом шампанского за 12 евро.

Пару слов о пляжах Ларнаки. Они оборудованы всем необходимым, практически все имеют статус «голубого флага». Есть лежаки (2,50 евро на день), зонтики (по 2,50 евро на день), спасатели, душ, кафе поблизости. Море здесь неглубокое – как в нашей Кирилловке, поэтому такие пляжи хорошо подойдут для отдыха с детьми. Также присутствует полный набор пляжных развлечений: аренда водных байков, катеров, катамаранов, катание на бананах и т.п.

В Ларнаке есть еще одна интересная природная достопримечательность, окутанная легендами и излучающая невероятную красоту – Соленое озеро. Находится оно прямо возле аэропорта. По сути, это место максимальной концентрации соли, где даже воздух ею приправлен. Местные любят рассказывать легенду о том, как появилось это озеро. Однажды Лазарь, когда уже перебрался на Кипр и стал тут епископом, проходил мимо богатого виноградника и истощенный голодом попросил у хозяйки пару виноградин. Однако та пожадничала, сказав, что весь урожай засох, а в ее корзине лежит не виноград, а соль. Разразился Лазарь праведным гневом и наказал скупую женщину – превратил весь виноградник в соляную пустыню, материализовав ее ложные слова.

Версия ученых – более прозаична. Они считают, что ранее здесь было море, но вследствие движения тектонических плит часть моря опустилась, а «кусок» суши – поднялся. Археологи же нашли здесь руины древнего портового города с якорями и другими комплектующими судов. По их оценке, это и является доказательством того, что ранее здесь было море. Сторонники же «легендарной» версии рассказывают о случаях, как рабочие при добыче соли находили тут под соляным покровом фрагменты корней и стволов виноградной лозы.

Как бы там ни было, творение матушки-природы или дело рук рассерженного Лазаря, озеро пестрит волшебными красками и неимоверными видами. Застывшая летом и наполненная водой в осенне-зимний период твердая соленая поверхность напоминает кадры из фильмов о других планетах, где вы с помощью камеры можете легко стать одним из героев.

Соленое озеро особенно привлекательно в сезон дождей, когда по зеркальной его поверхности расхаживают временные жители острова – прекраснейшие розовые фламинго. Прибывают они в конце октября и находятся здесь около 5-6 месяцев. Несмотря на свою изящность и грациозность, эти пернатые создания не очень любят позировать. Поэтому если вы надумаете устроить фотосафари, обязательно вооружитесь хорошим объективом, так как ваше приближение к их стае они почувствуют за 200-300 метров и сразу же начнут отдаляться. Автора статьи после пятнадцатиминутной безуспешной беготни с телефоном вдоль берега спас хороший фотоаппарат друзей.

Еще одна изюминка Соленого озера – мечеть Хала Султан Текке, являющаяся одной из главных святынь ислама и местом паломничества мусульман. Окруженная тропическим садом, расположилась она прямо на берегу озера. Для последователей ислама она важна потому, что здесь находится могила знатной арабской женщины Умм Харам, которая, если верить легендам и различным научным версиям, была родственницей пророка Мухаммеда. При этом здешняя обстановка и архитектура не оставит равнодушным даже нерелигиозных людей. В живописном саду можно найти специально оборудованные места для приготовления шашлыков, а неподалеку есть хорошая обзорная площадка для наблюдения за розовыми фламинго.

Читайте такжеПутешествие за 300$: Барселона - город моря и чудес

Раз уж речь зашла о животных, не могу не упомянуть еще одну примечательную особенность не только Ларнаки, но и всего Кипра. Я бы назвал ее пушистой достопримечательностью. На острове вы сразу обратите внимание на огромное количество котов, которые буквально везде: они бродят под ногами на пляжах и набережных, они рядом с вами в кафе – то релаксируют на мягких диванчиках, то выпрашивают еду своим мурчанием, – и даже на капотах автомобилей можно заметить этих шерстяных «оккупантов». Завезли их сюда из Малой Азии и Египта еще в далеком 4-м веке для борьбы с расплодившимися змеями и грызунами. Со своей миссией они справились и теперь, спустя века, гордо рассекают по кипрским улицам, чувствуя себя здесь полноправными хозяевами. При этом к людям коты не агрессивны, а большая часть животных имеют прививки. В общем, бесплатная кототерапия обеспечена всем гостям Кипра, в каком бы городе вы не остановились.

Айя-Напа: райское наслаждение

Айя-Напа – это одна большая пляжная тусовка. Здесь тут же хочется завалиться в гамак под пальмой и зашуршать, открывая батончик «баунти», как в той рекламе из 90-х. А потом плескаться в теплой бирюзовой воде до самого заката солнца.

В Айя-Напе есть всемирно известный пляж Нисси-бич, который объединяет в себе все качества такого райского уголка: тут вам и белоснежный песок, и прозрачная водичка, и прогулочные корабли на любой вкус. А еще здесь редко штормит благодаря природной обособленности лагуны, так что этот пляж подойдет для разных возрастных категорий отдыхающих.

С наступлением темноты пляж превращается в грандиозный дискотечный open-air с морем коктейлей, танцами и прочими развлечениями до самого утра.

В целом, такая атмосфера отражает общую ситуацию в веселой и вечно не спящей Айя-Напе. Но если вы хотите отдохнуть от большого количества людей, следует немного отъехать от города и посетить пляж Коннос Бич. Здесь есть полный набор пляжных удобств и такая же красивая водичка с песком. Но небольшая отдаленность от дороги (спускаться к берегу – около 10 минут) отсеивает заядлых пляжных лентяев. Так что здесь можно спокойно предаться не столь шумному летнему отдыху.

Когда надоедает валяться на пляже и тусоваться на дискотеках, наступает время для наслаждения красотой природы. Возле Айя-Напы есть удивительный мысКаво (Капо) Греко. Это очень романтичное место с невероятными пейзажами – идеально подойдет для признания в любви, предложения руки и сердца, незабываемой встречи заката либо просто для отличной прокачки вашего Инстаграма.

А вот пещера циклопа в Протарасе – это настоящий «филиал фентези» на Кипре. И не только благодаря названию. Здешний каменистый ландшафт напоминает кусочки пористого шоколада, а вход в пещеру будто бы действительно обустроен живущим там мифическим существом. Когда решите идти в гости к циклопу, обязательно наденьте хорошую закрытую обувь, так как есть вероятность повредить ноги острыми краями камней.

Существует в Айя-Напе и уникальный уголок духовной культуры – построенный еще в 15 веке прямо в пещере и хорошо сохранившийся до наших дней монастырь Айя-Напа. Сейчас это музей, открытый для туристов, где вам расскажут интересные легенды и реальные истории людей, связанных с этим местом. На территории расположен «Фонтанный дом», сделанный из мрамора, рядом есть красивая часовня. Также можно увидеть покрывало, которое, если верить легенде, дала Иисусу Святая Вероника, когда он поднимался с крестом на Голгофу. Напротив монастыря есть этно-музей «Сельский дом», где помимо осмотра экспонатов вам предложат прикупить традиционную кипрскую посуду, текстиль и даже косметику.

Лимасол: место встречи людей со всей планеты, богатая история и винные традиции

Лимасол многогранен и разнообразен. Это финансовый центр страны и столица кипрских офшоров: серьезных деловых людей здесь можно встретить практически на каждом шагу. При этом развитая туристическая инфраструктура и богатое культурное наследие привлекает сюда гостей со всего мира. Да и не только гостей – в городе компактно расселились представители самых различных национальностей. Прогуливаясь вдоль набережной, вы это сразу поймете. Вот здесь мелькают мужчины в чалмах и пахнет индийскими специями, а тут – пестрят китайские вывески на магазинах, возле которых что-то бурно обсуждают выходцы из «Поднебесной». В следующем квартале обосновались темнокожие ребята, любящие громкую музыку на своих телефонах, а уже через пару десятков метров русскоязычные рестораторы зовут вас на свежесваренные пельмешки и горячие пирожки. В общем, шансы познать не только традиционную кипрскую, а и культуру других народов, здесь как нигде велики. Жаль, на глаза не попался украинский квартал. Не исключено, что он где-то есть, поскольку встретить там нашего человека в вышиванке – не редкость.

Гуляя по улицам Лимасола после Ларнаки замечаешь схожесть в планировке и архитектуре – такой же уют и душевность. Но по лимасольским закоулкам будто бы прошелся дух европейского мегаполиса, оставив свои урбанистические следы в виде всевозможных стрит-артов и граффити. Выглядит это очень эффектно.

Набережная Лимасола также имеет некоторые отличия – тут располагаются разнообразные арт-объекты, скульптуры, ландшафтный парк, а еще здесь есть широкая пешеходная зона, что очень важно для города с таким большим туристическим потоком. Также это место можно назвать идеальным для занятий спортом и катания на велосипедах.

В самом центре города расположился Лимасольский замок (его еще называют замком Львиного Сердца – из-за того, что здесь обвенчался легендарный английский король Ричард І Львиное Сердце). Несмотря на свою тысячелетнюю историю, больше всего передряг замок повидал именно в эпоху средних веков, что и отразилось на его современной судьбе – сегодня его территория усеяна интересными средневековыми артефактами, которые позволяют сформировать в своей голове полную картину тогдашней жизни на Кипре.

Любителям же античности следует отправляться на западную окраину Лимасола, к руинам древнейшего города-государства Аматус. Около трех тысяч лет назад тут кипела жизнь – жители активно зарабатывали на торговле и устраивали пышные празднества. После средневековых арабских завоеваний и природных катаклизмов сегодня Аматус возрождается уже в виде музея под открытым небом. Сейчас здесь абсолютно бесплатно можно прикоснуться к остаткам образцовой античной архитектуры и прогуляться по окутанным мифами и легендами улицам.

Читайте такжеПутешествие за 300$: Горный воздух Тбилиси

Подобная атмосфера царит и среди руин древнего Куриона (находится в 15 км на запад от центра Лимасола). Однако в этом археологическом парке есть одна, как по мне, очень яркая особенность – наличие давнеготеатра, в котором даже в наши дни летом ставят постановки греческих трагедий под открытым небом. Конечно, в середине 20 века, когда постройку нашли археологи, после более 2000 лет своего существования она имела несколько иной вид, но реставрация помогла ей приобрести практически первозданный облик.

Киприоты – невероятные любители вина, оно является частью их культуры. Поэтому крупнейший на острове винный завод Кео – еще один «маст-визит» для гостей Лимасола. Тут проводят бесплатные часовые экскурсии (предварительно узнать о них можно по телефону +357 25 362 053), в ходе которых вам не только расскажут об истории кипрского виноделия с демонстрацией огромных винных бочек, а еще и проведут для вас дегустацию, после которой будет сложно устоять перед предложением прикупить себе бутылочку-другую по оптовой цене прямо на заводе. УНИАН против злоупотребления алкоголем, поэтому рекомендуем вам адекватно рассчитывать свои силы при дегустации, ведь увлечься и потерять контроль здесь очень просто.

Кипрская кухня: сытная сбалансированная еда и щедрые порции

Раз уже речь зашла о дегустации, нельзя не сказать о кипрской кухне. Она очень вкусная, сытная и при этом весьма сбалансированная. К мясу и рыбе традиционно подают большое количество зелени, овощей, лайм и обязательно маринованные оливки с косточкой. Ужин без таких оливок, как и без бокала красного сухого вина, уже просто не считается кипрским. Также неотъемлемым компонентом ужина является местная картошка с необычным вкусом. Тут нужно отметить, что кипрские селекционеры умудрились на своей земле, которая больше напоминает красную глину (мы в шутку ее называли «краснозем»), вывести просто гигантский сорт картошки – размером с два кулака среднестатистического мужчины. По своей структуре в приготовленном виде она рассыпчатая, а по вкусу – что-то среднее между привычной для нас картошкой и топинамбуром.

Кроме того, как и в других средиземноморских кухнях, здесь очень любят специи: анис, базилик, фенхель, майоран, розмарин, тимьян и так далее.

Читайте такжеВ стране фараонов

Самый идеальный вариант познакомиться с местной кухней – отведать мезе (мясное или рыбное, некоторые рестораны предлагают и сырное). Это традиционное кипрское блюдо, которое для туриста является чем-то вроде дегустационного сета. Мезе включает в себя 7-8 закусок либо маленьких блюд. Когда вы сделаете заказ, вы только и будете наблюдать за выносящим все новые и новые тарелки официантом, едва находящим для них место на столе. Цена такого изобилия – 12-15 евро. Для двоих и более людей минимальный заказ – два мезе. Но поверьте, даже если вы закажете две порции на троих или четверых, этого будет более чем достаточно, ведь блюда очень сытные. Автор материала еле вылез из-за стола (и это при том, что он очень любит покушать).

Также на Кипре очень популярна мусака – запеканка, состоящая из слоев бараньего фарша, баклажанов, помидоров и других овощей. Иногда в нее добавляют и грибы. Все это запекается под соусом бешамель. Такое блюдо готовится в глиняной тарелке, которая сразу из печи попадает на ваш стол.

Традиционный шашлычок на деревянных шпажках сувлаки хорош для добротного и недорогого перекуса. Блюдо подается с питой, листьями салата, овощами, луком, лаймом, соусом и щедрой порцией вкуснейшей картошки-фри. И все это счастье стоит порядка 7 евро. Рекомендую заглянуть в пользующееся спросом даже среди местных заведение Souvlaki.gr в Ларнаке. Несмотря на простенький интерьер, в меню есть широкий выбор блюд на барбекю, в том числе и вегетарианских, по вполне адекватным ценам.

Если душа желает чего-то более изысканного, – скажем, отобедать или отужинать с бифштексом под бокал вина и с морским пейзажем, – то кипрские набережные просто созданы для этого. Здесь довольно много высококлассных ресторанов, в которых можно удовлетворить любые кулинарные предпочтения. При этом цены в них явно не выше, чем в подобных заведениях Киева или Одессы. В среднем хороший ужин обойдётся в 15-20 евро на человека. Читайте такжеБарселона из первых уст: прогулки по узким улочкам и невероятные закаты

У Кипра есть и свой особенный кофе, который местные любят неспешно попивать утром, днем и вечером. Кофе по-кипрски готовят на песке, как и много лет назад. Атмосферности добавляют и кофейни, в которых его варят. Как правило, это маленькие заведения, больше напоминающие сувенирные лавки, с расставленными на улице деревянными столами. Кипрские баристы – настоящие виртуозы кофейного дела. Из робусты у них получается отличный ароматный кофе со слегка шоколадным привкусом и густой пенкой. Он довольно крепкий, поэтому подают его в маленьких 50-мл чашках со стаканом прохладной воды. Стоимость такой чашечки – 1-1,5 евро. Цены на привычные для нас американо, эспрессо, латте и т.д. стартуют от 2-х евро (пожалуй, цены на кофе и транспорт – единственное, что для украинского гостя может быть непривычно дороже).

***

Кипр встречает супер-живописными пейзажами, сопровождает высококлассными развлечениями и отличным сервисом, а отправляет домой с огромным багажом ярких впечатлений. И для всего этого не нужны десятки тысяч гривень. Цены на Кипре такие же дружелюбные, как погода и местные жители. При этом на острове, благодаря его многогранности, будет комфортно как семейным парам с детьми, так и любителям «отжигать» с ночи до утра. Найдется здесь место и для стремящихся к спокойствию и размеренности пенсионеров. И уж точно есть где развернуться жаждущим романтики влюбленным парам. А для ценителей античности и всего древнего Кипр – это просто огромный музей с уникальными экспонатами на каждом шагу.

Если вы еще не были в этой стране, во всем вышесказанном вы легко сможете убедиться лично. Чем еще согреться в период зимних холодов, как ни мыслями о грядущем отдыхе в теплых краях. Так что до встречи на Кипре! Ведь там столько всего интересного и неизведанного!

Андрей Василюк