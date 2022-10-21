В столичном парке "Певческое поле" на территории Печерского ландшафтного парка в октябре 2022 года проходит традиционная выставка хризантем.
В этом году мероприятие удалось организовать несмотря на многочисленные препятствия.
Кроме того, что садоводам этой весной было трудно заниматься разведением и высаживанием цветов из-за войны, также в этом году были весьма неблагоприятные условия для расцвета хризантемы. Поскольку сентябрь был прохладным, цветки не успели вовремя массово расцвести, поэтому начало выставки несколько раз переносили. В конце концов, мероприятие открыли 14 октября, однако на тот момент не все хризантемы успели расцвести.
Вероятно, фестиваль хризантем на Певческом поле продлится как минимум до конца октября 2022 года, и со временем расцветет чуть больше осенних цветов.
Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00, стоимость взрослого билета составляет 100 гривень, детский – 25 гривень. Также есть скидки для льготных категорий.
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