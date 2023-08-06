Замена герба прошла самую сложную стадию, но впереди еще косметические работы.

Монумент "Родина-мать" в Киеве, наконец, получил государственный герб на щите. Рано утром в воскресенье конструкцию трезубца подняли и начали закреплять на назначенном месте.

После этого рабочим еще предстоит привести в порядок внешний вид щита с новым гербом, поскольку для его обновления была снята часть стальных плит, покрывающих конструкцию щита снаружи.

Как ранее писал УНИАН, в прошлом году в июле Минкульт провел опрос в приложении "Дія", чтобы выяснить мнение украинцев о необходимости демонтировать советский герб с самого большого монумента Украины. Более 90% высказались за то, чтобы снять старый герб. При этом 85% одобрили идею разместить на щите статуи украинский трезубец.

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1 августа этого года со щита "Родины-матери" демонтировали советский герб. Работы пришлось дважды останавливать из-за воздушной тревоги, раздававшейся в столице.

По словам и. о. министра культуры Ростислава Карандеева, старый герб планируют оставить в Музее истории Украины во Второй мировой войне, на территории которого расположен монумент.

Кроме того, сам монумент планируют переименовать. Вместо "Родины-матери" его хотят назвать "Украина-мать". Об этом рассказал гендиректор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. По его словам, ученый совет музея такое решение уже одобрил, но окончательно его еще должно утвердить Министерство культуры.

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