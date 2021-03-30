Власти призывали людей оставаться дома и смотреть на цветы через веб-камеры, но когда цветение сакуры достигло своего пика, живая природа победила Интернет.

Удержать американцев дома, когда в Вашингтоне расцвели сакуры, оказалось почти невыполнимой миссией.

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Как говорится в сюжете ТСН, в этом году ежегодный фестиваль вишневого цвета, который традиционно собирал в Вашингтоне более полутора миллионов посетителей, организаторы пытались перенести в онлайн. Людей призывали оставаться дома и смотреть на цветы через веб-камеры.

Но когда цветение достигло своего пика, живая природа победила Интернет. Тем более, что последние дни марта в США выдались такими теплыми и солнечными, что знаменитые вашингтонские сакуры расцвели на неделю раньше, чем прогнозировали ботаники.

Поэтому местные и туристы побежали быстро смотреть на ускользающую красоту. Местные власти даже предупредили: если посетителей будет слишком много, могут ограничить доступ к парку Западный Потомак, где больше всего сакур. Ведь уже сейчас там толпы людей - все выходят прогулки, фотосессии и пикники под деревьями.

В то же время местные жители отмечают, что по сравнению с предыдущими годами - в парке мало людей, и это их очень радует, ведь можно спокойно прогуляться. Еще больше отсутствию такого большого количества людей радуются лесники, которые отмечают, что деревьям сейчас наносится гораздо меньше вреда.

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Автор: Марина Григоренко