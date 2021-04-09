В Австрии, как и во многих странах Европы, в последние дни установилась нетипичная для апреля морозная погода.

Фотосервис Reuters показал, как фермеры из австрийской Долины Вахау, известной выращиванием плодовых деревьев и винограда, специально "замораживают" цветущие плодовые деревья в садах, чтобы защитить их таким образом от морозов.

Читайте такжеВолшебная долина Вахау: земля роскошного австрийского барокко, белого вина и веселых монаховДело в том, что весеннее потепление в большинстве стран Европы началось еще в марте, поэтому сейчас там в полном разгаре цветение плодовых деревьев. Впрочем, в течение последних дней в Австрии, как и во многих странах Европы, установилась нетипичная для апреля морозная погода, поэтому деревья оказались под угрозой.

Существует несколько техник создания "искусственного" льда на деревьях, но основная задача у них одна - ночью покрыть ветки деревьев с почками, молодыми листьями и цветочками тонким слоем льда, чтобы он оберегал их в наиболее морозные часы. И выглядит результат очень красиво.

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Автор: Марина Григоренко