В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры, и увидеть цветущие деревья можно в каждом районе столицы.
Как сообщили в КГГА, кроме Ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, магнолии и сакуры растут в парках и скверах по всему городу.
Где искать магнолии в Киеве
При этом, отмечают специалисты "Киевзеленстрой", разные типы магнолий имеют разное время цветения, а пышное цветение обычно длится около 14 дней.
Всего в мире насчитывают около 240 видов растений семейства магнолиевых. Каждый из них имеет уникальный вид и неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету и расположению на ветвях.
Шевченковский район:
- Пейзажная аллея
- Парк имени Тараса Шевченко
- Сырецкий Парк
Подольский район:
- площадь Щекавицкая
Оболонский район:
- парк "Наталка"
- сквер на просп. Степана Бандеры, 26-В-28
Деснянский район:
- парк с водными объектами на просп. Шухевича
- парк "Киото"
Дарницкий район:
- Парк партизанской славы
- парк Воинов-Интернационалистов
- сквер на ул. Вербицкого, 12
Днепровский район:
- Парк "Победа"
- сквер на ул. Ивана Миколайчука
- бульвар Амвросия Бучмы
- сквер на ул. Шумского, 3
Соломенский район:
- парк "Отрадный"
- парк "Орленок"
Голосеевский район:
- Голосеевский парк им. Н. Рыльского
Где искать сакуры в Киеве
Также в столице началось цветение сакуры, или японской вишни. Именно в Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на бульваре Верховной Рады длиной 1402 метра, всего 240 растений.
Продолжительность цветения сакуры составляет около двух недель в зависимости от вида.
Днепровский район:
- б-р Верховной Рады
- парк Андрея Малышко
- парк "Победа"
Деснянский район:
- парк "Киото"
- парк им. архитектора Николаева
- парк им. Сержа Лифаря
- сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-б, 16-в
Дарницкий район:
- Парк партизанской славы
Шевченковский район:
- возле Национальной оперы Украины
- Владимирская горка
- сквер у Золотых ворот
Печерский район:
- бульвар Липский
- сквер Бастионный
- площадь Ивана Франко
Подольский район:
- Куреневский парк
- сквер возле кинотеатра "Жовтень"
Оболонский район:
- парк "Наталка"
Дарницкий район:
- сквер на Дарницкой площади
- Парк партизанской славы
Соломенский район:
- парк им. Николая Зерова
Святошинский район:
- сквер на бульваре Академика Вернадского
- парк "Совки"
- парк "Интернациональный"
Как сообщал УНИАН, обычно сезон цветения сакур и магнолий в Украине начинается с Закарпатской области. В частности, еще в марте в Мукачево расцвела знаменитая "безумная" сакура, а чуть позже дошла очередь магнолий.
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