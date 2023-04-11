Магнолии и сакуры растут в парках и скверах по всему Киеву.

В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры, и увидеть цветущие деревья можно в каждом районе столицы.

Как сообщили в КГГА, кроме Ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, магнолии и сакуры растут в парках и скверах по всему городу.

Где искать магнолии в Киеве

При этом, отмечают специалисты "Киевзеленстрой", разные типы магнолий имеют разное время цветения, а пышное цветение обычно длится около 14 дней.

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Всего в мире насчитывают около 240 видов растений семейства магнолиевых. Каждый из них имеет уникальный вид и неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету и расположению на ветвях.

Шевченковский район:

Пейзажная аллея

Парк имени Тараса Шевченко

Сырецкий Парк

Подольский район:

площадь Щекавицкая

Оболонский район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандеры, 26-В-28

Деснянский район:

парк с водными объектами на просп. Шухевича

парк "Киото"

Дарницкий район:

Парк партизанской славы

парк Воинов-Интернационалистов

сквер на ул. Вербицкого, 12

Днепровский район:

Парк "Победа"

сквер на ул. Ивана Миколайчука

бульвар Амвросия Бучмы

сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

парк "Отрадный"

парк "Орленок"

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. Н. Рыльского

Где искать сакуры в Киеве

Также в столице началось цветение сакуры, или японской вишни. Именно в Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на бульваре Верховной Рады длиной 1402 метра, всего 240 растений.

Продолжительность цветения сакуры составляет около двух недель в зависимости от вида.

Днепровский район:

б-р Верховной Рады

парк Андрея Малышко

парк "Победа"

Деснянский район:

парк "Киото"

парк им. архитектора Николаева

парк им. Сержа Лифаря

сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-б, 16-в

Дарницкий район:

Парк партизанской славы

Шевченковский район:

возле Национальной оперы Украины

Владимирская горка

сквер у Золотых ворот

Печерский район:

бульвар Липский

сквер Бастионный

площадь Ивана Франко

Подольский район:

Куреневский парк

сквер возле кинотеатра "Жовтень"

Оболонский район:

парк "Наталка"

Дарницкий район:

сквер на Дарницкой площади

Парк партизанской славы

Соломенский район:

парк им. Николая Зерова

Святошинский район:

сквер на бульваре Академика Вернадского

парк "Совки"

парк "Интернациональный"

Как сообщал УНИАН, обычно сезон цветения сакур и магнолий в Украине начинается с Закарпатской области. В частности, еще в марте в Мукачево расцвела знаменитая "безумная" сакура, а чуть позже дошла очередь магнолий.

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