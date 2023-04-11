В Киеве зацвели первые магнолии и сакуры / фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)

В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры, и увидеть цветущие деревья можно в каждом районе столицы.

Как сообщили в КГГА, кроме Ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко, магнолии и сакуры растут в парках и скверах по всему городу.

Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)
Фото Первые магнолии и сакуры в Киеве 11 апреля 2023© фото kyivcity.gov.ua (Михаил Криволапов)

Где искать магнолии в Киеве

При этом, отмечают специалисты "Киевзеленстрой", разные типы магнолий имеют разное время цветения, а пышное цветение обычно длится около 14 дней.

Видео дня

Всего в мире насчитывают около 240 видов растений семейства магнолиевых. Каждый из них имеет уникальный вид и неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету и расположению на ветвях.

Шевченковский район:

  • Пейзажная аллея
  • Парк имени Тараса Шевченко
  • Сырецкий Парк

Подольский район:

  • площадь Щекавицкая

Оболонский район:

  • парк "Наталка"
  • сквер на просп. Степана Бандеры, 26-В-28

Деснянский район:

  • парк с водными объектами на просп. Шухевича
  • парк "Киото"

Дарницкий район:

  • Парк партизанской славы
  • парк Воинов-Интернационалистов
  • сквер на ул. Вербицкого, 12

Днепровский район:

  • Парк "Победа"
  • сквер на ул. Ивана Миколайчука
  • бульвар Амвросия Бучмы
  • сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

  • парк "Отрадный"
  • парк "Орленок"

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк им. Н. Рыльского

Где искать сакуры в Киеве

Также в столице началось цветение сакуры, или японской вишни. Именно в Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на бульваре Верховной Рады длиной 1402 метра, всего 240 растений.

Продолжительность цветения сакуры составляет около двух недель в зависимости от вида.

Днепровский район:

  • б-р Верховной Рады
  • парк Андрея Малышко
  • парк "Победа"

Деснянский район:

  • парк "Киото"
  • парк им. архитектора Николаева
  • парк им. Сержа Лифаря
  • сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-б, 16-в

Дарницкий район:

  • Парк партизанской славы

Шевченковский район:

  • возле Национальной оперы Украины
  • Владимирская горка
  • сквер у Золотых ворот

Печерский район:

  • бульвар Липский
  • сквер Бастионный
  • площадь Ивана Франко

Подольский район:

  • Куреневский парк
  • сквер возле кинотеатра "Жовтень"

Оболонский район:

  • парк "Наталка"

Дарницкий район:

  • сквер на Дарницкой площади
  • Парк партизанской славы

Соломенский район:

  • парк им. Николая Зерова

Святошинский район:

  • сквер на бульваре Академика Вернадского
  • парк "Совки"
  • парк "Интернациональный"

Как сообщал УНИАН, обычно сезон цветения сакур и магнолий в Украине начинается с Закарпатской области. В частности, еще в марте в Мукачево расцвела знаменитая "безумная" сакура, а чуть позже дошла очередь магнолий.

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