23-метровая елка будет стоять аж до начала января.

В Нью-Йорке зажгли огни самой известной елки США.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Рождественское дерево ежегодно торжественно зажигают возле Рокфеллер-центра и за этим наблюдают тысячи людей. Впрочем, из-за пандемии коронавируса в этот раз толпы на открытии елки не было.

Все желающие могли посмотреть мероприятие онлайн. Зажег елку мэр города. 23-метровое дерево будет стоять аж до начала января.

Рассмотреть его можно будет со специальной смотровой площадки и только при условии соблюдения строгих карантинных правил.

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Автор: Денис Прядко