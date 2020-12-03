В Нью-Йорке зажгли огни самой известной елки США.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Рождественское дерево ежегодно торжественно зажигают возле Рокфеллер-центра и за этим наблюдают тысячи людей. Впрочем, из-за пандемии коронавируса в этот раз толпы на открытии елки не было.
Все желающие могли посмотреть мероприятие онлайн. Зажег елку мэр города. 23-метровое дерево будет стоять аж до начала января.
Рассмотреть его можно будет со специальной смотровой площадки и только при условии соблюдения строгих карантинных правил.
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