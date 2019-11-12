Когда наводнение туристам не помеха: в Венеции традиционный сезон "высокой воды" (фоторепортаж)

Ежегодно вода в знаменитых каналах Венеции поднимается в зимний период в среднем на 1,5 метра.

С октября по январь в итальянской Венеции фиксируется ежегодный сезон "высокой воды", когда из-за сильных дождей уровень воды в многочисленных городских каналах заметно поднимается - в среднем на 1,5 метра, однако рекордной считается 4-метровая отметка.

Читайте такжеПутешествие в Венецию: как бюджетно съездить в самый роскошный город Италии

Конечно, наводнения возможны в Венеции в любой сезон - все же город "стоит" на воде. Однако именно в зимний период "высокая вода" удерживается здесь стабильно.

Впрочем для туристов - это совсем не помеха. Они "вооружаются" дождевиками, зонтами, резиновыми сапогами и другими аксессуарами и смело отправляются прогуливаться по затопленным улицам Венеции.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, итальянская Венеция входит в топ - мест, которые могут исчезнуть уже в ближайшие 100 лет.