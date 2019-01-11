Во Львове стартовал конкурс ледяных скульптур (фоторепортаж)

Специально освещенные работы представят в субботу, 12 января.

В пятницу, 11 января, в центре Львова возле главной елки города начался традиционный конкурс ледяных скульптур.

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В соревновании принимают участие 9 львовских художников, которые на протяжении двух дней будут вырезать изо льда свои скульптуры, передает Zaxid.net.

Тема нынешнего соревнования – "Вдохновленные Пинзелем", поэтому авторов ледовых произведений будет вдохновлять творчество выдающегося художника эпохи барокко Иоанна Георга Пинзеля.

Специально освещенные работы представят в субботу, 12 января. В этот же день в 18:00 состоится награждение победителя.

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