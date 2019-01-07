Замки из апельсинов и лимонов: в Киеве проходит первый в Украине Цитрусовый фестиваль (фоторепортаж)

В целом, для выставки использовали более 120 тонн фруктов, каждый из которых вложен вместо кирпича при строительстве замков.

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