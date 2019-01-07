Замки из апельсинов и лимонов: в Киеве проходит первый в Украине Цитрусовый фестиваль (фоторепортаж)
13:44, 07 января 2019Общество
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В целом, для выставки использовали более 120 тонн фруктов, каждый из которых вложен вместо кирпича при строительстве замков.
В Киеве проходит первый в Украине Цитрусовый фестиваль.
Об этом сообщают организаторы события на своей странице в Facebook. Столичное Певческое поле превратили в уникальную новогоднюю локацию - из апельсинов и лимонов построили сказочные замки. В общем для выставки использовали более 120 тонн фруктов, каждый из которых вложен вместо кирпича при строительстве замков.
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Здесь построили дома Гарри Поттера, Рапунцель, Аладдина, Робина Гуда, графа Дракулы, тамплиеров. Каждое цитрусовое здание достигает 3-5 метров в высоту.
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