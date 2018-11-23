В лондонском зоопарке зажглась рождественская иллюминация (фото, видео)

Декорации животным не мешают.

Подготовка к рождественским праздникам. В лондонском зоопарке зажглась рождественская иллюминация.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Вечером, когда около 20 тысяч животных идут отдыхать, зверинец оживляют освещенные скульптуры. Среди них - львы, жирафы, пингвины и фламинго.

Праздничные огни появились и на елках, которые есть на территории зверинца.

Декорации животным не мешают. Скульптуры имеют не слишком яркое освещение и размещены подальше от их клеток.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что знаменитые лондонские Королевские ботанические сады (Kew Gardens) к Рождеству уже украсили миллионом праздничных огней. Праздничная иллюминация растянулась вдоль главной аллеи на 2 километра, а музыкально-световое шоу будет развлекать туристов до 5 января 2019 года.