цей матеріал доступний українською

В столице Дании открылась выставка каннабиса (фоторепортаж)

18:46, 07 сентября 2018
Фотоотчеты
191 0

Первая в Скандинавских странах конопляная выставка-конференция под названием North Grow Cannabis Expo проходит 7-9 сентября в выставочном центре Bella Center в Копенгагене. 

Читайте такжеПарламент Канады легализовал марихуану (видео)

Выставочный центр «Bella Center» расположен всего в пяти минутах езды от международного аэропорта Копенгаген и в восьми минутах - от центра города. Это крупнейший выставочный и конгресс-холл во всей Скандинавии.

Как сообщается на сайте мероприятия, на выставке представлены более 60 брендов в сфере конопли и каннабиса со всего мира.

Ранее УНИАН сообщал, что в Канаде в городе Онтарио специалисты небольшой лаборатории создали первое в мире пиво из каннабиса. Канадские специалисты утверждают, что отличии от остальных "напитков из каннабиса", их пиво создано из стеблей, а также листьев и корней растения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #марихуана#каннабис#конопля