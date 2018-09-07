В столице Дании открылась выставка каннабиса (фоторепортаж)

На выставке представлены более 60 брендов в сфере конопли и каннабиса со всего мира.

Конопляные выставки в Европы проходят регулярно, и вот очередная из них открылась в столице Дании Копенгагене.

Первая в Скандинавских странах конопляная выставка-конференция под названием North Grow Cannabis Expo проходит 7-9 сентября в выставочном центре Bella Center в Копенгагене.

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Выставочный центр «Bella Center» расположен всего в пяти минутах езды от международного аэропорта Копенгаген и в восьми минутах - от центра города. Это крупнейший выставочный и конгресс-холл во всей Скандинавии.

Как сообщается на сайте мероприятия, на выставке представлены более 60 брендов в сфере конопли и каннабиса со всего мира.

Ранее УНИАН сообщал, что в Канаде в городе Онтарио специалисты небольшой лаборатории создали первое в мире пиво из каннабиса. Канадские специалисты утверждают, что отличии от остальных "напитков из каннабиса", их пиво создано из стеблей, а также листьев и корней растения.