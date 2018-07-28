На гуцульском фестивале на Яремчанщине установили сразу несколько национальных рекордов (фоторепортаж)

В карпатском городке Татаров 65 юношей и мужчин соревновались за звание самого выносливого исполнителя традиционного гуцульского танца аркан.

На ХХV Международном гуцульском фестивале, который проходит с 21 по 29 июля в Яремче установили четыре рекорда Украины.

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Первый рекорд – на самое продолжительное выполнение гуцульского танца аркан, второй – на самое массовое угощение блюдами, приготовленными на огне, третий – на самую длинную колонну гуцульского гужевого транспорта и четвертый – на управление бартками наибольшим количеством человек одновременно, пятый рекорд был установлен на полоныне Горган - "самое большое количество пастухов на полоныне".

«Танец аркан - это символ горной жизни, поэтому все перипетии жизни нашли свое место в нем. Аркан – это истинно мужской танец, символизирующий братство и поддержку товарища справа и слева. Танец может длиться достаточно долго и ни один порядочный гуцул не прекратит заблаговременно двигаться", - рассказывает координатор Международного гуцульского фестиваля Иван Гаврон.

В карпатском городке Татаров 65 юношей и мужчин соревноваться за звание самого выносливого исполнителя традиционного гуцульского танца аркан. Организаторы фестиваля пригласили всех желающих почувствовать дух гуцульского народного танца и стать в неразрывный круг аркана. Первые полчаса соревнований выдержал 31 участник, а час смогли танцевать шесть участников. Самыми выносливыми стали лишь двое - 14-летний Алексей и 18-летний Ярослав, они без перерыва танцевали 1 час и 5 минут. Победители рассказывают, что готовились к установлению рекорда свыше трех месяцев – тренировали выносливость и технику танца, ведь танец аутентичный и утомительный.

А вот в Полянице установили рекорд на самое массовое угощение блюдами приготовленными на огне: пятеро баранов на вертеле, 100 литров ухи из баранины, 150 порций похлебки из белых грибов, 60 литров бануша с домашней сметаны и свежемеленной кукурузной крупы и другие угощения были приготовлены для гостей фестиваля.

Также вчера установлен новый рекорд Украины на полонине «Перцы» в селе Яблуница на самую длинную колонну гуцульского гужевого транспорта: телеги, брички, фиакры - 109 метров 20 сантиметров. Об этом сообщил представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

В Ворохте был зафиксирован рекорд по «управлению бартками наибольшим количеством человек одновременно». Представитель Национального реестра рекордов Украины сообщил о том, что в действи приняли участие 43 человека.

И напоследок в рамках XXV Международного гуцульского фестиваля в поселке Мыкулычин зафиксирован рекорд Украины. Там пастухи овец установили национальный рекорд Украины. 37 пастухов провели мастер-классы по изготовлению сыров и дегустации продуктов овцеводства.