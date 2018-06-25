Летний Киев показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

Здесь можно увидеть Северный мост, главную улицу столицы Крещатик и Майдан Независимости, Арку дружбы народов, а также другие известные места Киева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter