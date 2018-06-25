Летний Киев показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

13:28, 25 июня 2018
Фотоотчеты
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Традиционно к лету столица Украины город Киев одевается в зеленое, а солнечные лучи ласково отсвечиваются в Днепре.

Так, в июньской фотоподборке УНИАН можно увидеть Северный мост, главную улицу столицы Крещатик и Майдан Независимости, Арку дружбы народов, а также другие известные места Киева.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в апреле в столице открылась смотровая площадка на верхушке монумента "Родина-мать".

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Теги: #фоторепортаж#Київ