Летний Киев показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)
13:28, 25 июня 2018Фотоотчеты
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Здесь можно увидеть Северный мост, главную улицу столицы Крещатик и Майдан Независимости, Арку дружбы народов, а также другие известные места Киева.
Фотокорреспонденты УНИАН показали июньский Киев и его главную реку Днепр с высоты птичьего полета.
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Традиционно к лету столица Украины город Киев одевается в зеленое, а солнечные лучи ласково отсвечиваются в Днепре.
Так, в июньской фотоподборке УНИАН можно увидеть Северный мост, главную улицу столицы Крещатик и Майдан Независимости, Арку дружбы народов, а также другие известные места Киева.
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в апреле в столице открылась смотровая площадка на верхушке монумента "Родина-мать".
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