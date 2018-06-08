В Мексике художники превращают унылые дома в огромные муралы (фоторепортаж)

Издалека это выглядит как единая картина.

Арт-волонтеры раскрасили все дома на холмах в районе Серро-де-ла Кампана в Монтеррее (Мексика) таким образом, что издалека это выглядит как единая картина.

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Почти полсотни художников присоединились к акции, превратив унылые дома на огромный мурал.

Стоит отметить, что сторона холма, недавно опубликованная в фотосервисе Reuters, оказалась не первой работой художников - до этого были разрисованы и другие стороны этого и других холмов, и место для дальнейших шедевров еще осталось. Каждый холм при этом разрисован таким образом, чтобы он издалека выглядел как полноценная картинка-мурал.

Теперь немало туристов приезжают сюда полюбоваться этими домиками.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее французский фотограф показал красоту заброшенных мест в разных уголках мира.