Кулеба оценил шансы Украины попасть в "зеленый список" ЕС с 14 июля

Министр иностранных дел сказал, что МИД сделало все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС.

Во время пересмотра в ЕС «зеленого списка» стран 14 июля у Украины нет шансов попасть в него.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Сегодня». Он отметил, что это связано со сложной эпидситуацией в Украине.

Читайте такжеВ аэропортах Франции туристам будут делать экспресс-тесты на коронавирус

«В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом. А это тоже очень важный критерий», – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина пока не отвечает базовому критерию, а это – количество больных на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС.

Как сообщил УНИАН, 11 июля правительство Хорватии изменило условия въезда для украинцев. И теперь гражданам Украины необходимо обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.