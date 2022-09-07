Исключения будут сделаны только для водителей фур, дипломатов и граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Латвия, Литва и Эстония договорились "существенно ограничить" въезд граждан России с шенгенскими визами в страны Европейского союза через свои сухопутные границы.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в своем Twitter.

"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС. Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно", – сообщил министр иностранных дел Латвии.

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Как уточняет российское оппозиционное издание "Настоящее время", исключения будут сделаны только для водителей фур, дипломатов и граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Также издание отмечает, что такие же ограничения коснутся и граждан Беларуси.

В то же время власти Финляндии, которые ранее поддержали инициативу Литвы, Латвии и Эстонии, заявили, что не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2022 года главы дипломатий стран Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией. ЕК ожидает утверждения Советом ЕС этого решения в течение недели. Если это произойдет в короткие сроки, то уже с понедельника, 12 сентября, заработает новый визовый режим.

После вступления решения в силу граждане страны-агрессора столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, их стоимость поднимется с 35 до 80 евро, а также усложнится получение многократных виз – они будут выдавать преимущественно на конкретные даты поездки.

При этом за странами, граничащими с РФ (Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия), пообещли сохранять право самостоятельно формировать визовую политику в отношении россиян.