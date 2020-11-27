На Филиппинах популярной стала собака, которая ездит на мотоцикле вместе со своим хозяином.
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Как говорится в сюжете ТСН, пес Боджи гасает вместе с хозяином на мотоцикле по Филиппинам уже не первый год. Когда-то мужчина приобрел пса за копейки на базаре, и очень быстро понял, что четвероногий друг так же любит мотоциклы, как и его хозяин. Животное довольно легко научилось балансировать на мотоцикле.
Мужчина говорит, что пес ему как сын, вместе они уже 11 лет, и за это время вдоль и поперек объездили всю страну, но останавливаться не собираются.
Отчеты о путешествиях Боджи его хозяин выкладывает в соцсети, и говорит, что это, наверное, самая известная собака на Филиппинах.
Следует отметить, что песик еще и очень стильный - на нем всегда есть шлем, солнцезащитные очки-авиаторы и сшитая на заказ кожаная куртка.
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