Открытие аттракциона для посетителей состоится 19 декабря.

В Иокогаме состоялась презентация аттракциона «Gundam Factory Yokohama», которая включает в себя аниматронную статую огромного ходячего боевого робота. Проект посвящен культовой аниме-франшизе Gundam.

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Как сообщает DTF, высота Гандама составляет 18 метров а вес – 25 тонн. На видео можно видеть, что робот способен шагать вперед. Ранее в сети выкладывали ролики, на которых машина делает жесты руками.

Для робота также построили поноразмерный док-стапель.

Открытие аттракциона для посетителей состоится 19 декабря. Гости смогут взглянуть на робота, а также узнать о технологиях его создания.

Пользователи соцсетей шутят, что Япония «подготовилась к схватке с финальным боссом 2020 года», а также предлагают отправить робота в космос.

Фантастической франшизе Gundam в этом году исполнилось 40 лет. Она стала важной частью японской массовой культуры и всемирной аниме-культуры.

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Автор: Дмитрий Захаров