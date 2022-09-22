С 22 по 25 сентября выставка будет доступна в столичном "Украинском доме" для всех желающих.

В Киеве 21 сентября 2022 года открылась выставка картин "Мария Примаченко. Спасенное", где представлены 14 работ, спасенных со взорванного российской ракетой в феврале 2022 года Иванковского историко-краеведческого музея.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики Украины.

С 22 по 25 сентября выставка будет доступна для просмотра и ознакомления для всех желающих в ГП "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" (г. Киев, улица Крещатик, 2).

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Как известно, вражеская ракета уничтожила здание Ивановского историко-краеведческого музея, но сотрудники музея вместе с местными жителями спасли картины великой украинской художницы. Этот факт они не разглашали до освобождения Киевщины.

Во время мероприятия также представили сразу два важных архитектурных проекта: восстановление музея в Иванкове и создание художественной резиденции в селе Болотня, где сохранился дом Марии Примаченко.

"Местные власти вместе с Киевской военной ОГА подадут нам документацию по восстановлению музея, это очень нужно сделать накануне зимы. Мы передадим определенные средства от ЮНЕСКО для восстановления музея. Мы всегда во время общения с нашими зарубежными коллегами приводим два примера, когда россияне целили целенаправленно в объекты культуры. Это музей в Иванкове и музей в Сковородиновке. Мы точно восстановили картину жизни и знаем, каким образом они таргетированно попали по этим музеям", – сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил народную художницу Марию Примаченко премией "Национальная легенда Украины".

Также до 30 сентября 2022 года во Львове в Национальном музее имени Андрея Шептицкого продолжается выставка работ Марии Примаченко "Дарю Украине!".