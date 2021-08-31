Художники будут месяц писать картины, после чего проведут выставку.

Два десятка известных художников собрались во Львовской области ради Годовицкого костела всех Святых. Здание буквально находится на пороге полного уничтожения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Барокковая памятка архитектуры 18-го века находится в аварийном состоянии. Костел, которому уже более 250 лет, просто умирает.

Святыню построил известный архитектор Бернард Меретин, а украсил гениальный скульптор Иоганн-Георг Пинзель, который также вырезал из липы иконостас.

Читайте такжеВ музее "Собор Саграда Фамилия" запустили украиноязычный аудиогидСейчас в храме нет пола и крыши, они во время СССР сгорели. Работы Пинзеля вывезли до пожара во Львовскую картинную галерею, чем их и спасли. В святыне еще сохранился аутентичный крест, на котором было распятие, созданное Пинзелем.

Художники будут месяц писать картины, после чего будет выставка, на которой их возможно увидят те, кто может помочь спасти здание. Пока что художники делают зарисовки костела всех Святых.

Как ранее сообщал УНИАН, скульптуры Иоганна-Георга Пинзеля привезли в Киев. Работы выдающегося художника 18 века можно увидеть в Национальном заповеднике "София Киевская".

Автор: Анастасия Горбачева