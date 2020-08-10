Посольство США возобновило предоставление студенческих виз
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине возобновило предоставление студенческих виз.
Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
"Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов", - говорится в сообщении.
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Украинцев призывают посетить специальный сайт www.ustraveldocs.com/ua, на котором можно подать заявление и назначить визовое собеседование для получения студенческой визы.
"Мы возобновим предоставление услуг по получению других типов виз, как только у нас появится такая возможность", - отметили в посольстве.
Как сообщал УНИАН, США решили приостановить выдачу рабочих виз из-за COVID-19.
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