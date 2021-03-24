Правительство Объединенных Арабских Эмиратов анонсировало введение пятилетних туристических виз для представителей всех национальностей.
Читайте такжеНазваны самые дружелюбные города мираВизы будут предназначены для многократного использования, что существенно облегчит посещение страны для ряда иностранных граждан. Пятилетние визы помогут туристам многократно посещать страну и оставаться на ее территории на протяжении 90 дней подряд с возможностью продления еще на 90 дней, передают russianemirates.com.
По словам Его Высочества шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, новая инициатива поможет укрепить статус ОАЭ как мировой экономической столицы.
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