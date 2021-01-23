В Польше при пересечении границы отменили обязательный карантин для иностранных граждан при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом сообщает Dziennik Ustaw, где опубликовано соответствующее распоряжение с указанием перечня ситуаций, когда человек освобождается от карантина.
"Человек, который имеет отрицательный результат теста на COVID-19, результат которого был получен не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы, освобождается от прохождения карантина (самоизоляции)", – говорится в документе.
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Документ с тестом на коронавирус должен быть на польском или английском языках. При этом не указано, каким должен быть тест: ПЦР или на антитела.
Новый пункт, освобождающий от прохождения карантина при наличии теста, распространяется как на пересечение внешней границы шенгенской зоны (например, Украина – Польша), так и внутреннего (например, Польша – Германия).
Распоряжение вступает в силу с субботы, 23 января.
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