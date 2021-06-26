Вскоре должны состояться еще два рейса.

В Киев из греческих Салоник вылетели 184 гражданина Украины, которые ранее застряли в Греции.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции. Вскоре должны состояться еще два рейса. Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческой власти и другими причастными”, - написал он.

Украинские туристы застряли в Греции из-за туркомпании: что произошло

Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в городе Салоники, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины, хотя они заплатили за услуги.

В то же время, как заявили в Mouzenidis Travel, в связи с операционными и техническими возможностями компанией временно, на период с 18 июня по 26 июня, прекращается прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции, если о другом не сообщается отдельно по бронированию.

Mouzenidis Travel предлагает перенос туров, забронированных на указанные даты, на период с 1 сентября 2021 года и далее или на летний сезон 2022 года по тому же ценовому каталогу.

При этом в компании заверили, что туристам, которые уже отправились в тур, будет предоставлено туристическое обслуживание в полном объеме, в том числе обратные авиаперевозки.

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Автор: Олег Давыгора